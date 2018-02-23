РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. Второй открытый чемпионат России по настольному теннису на коньках пройдет в пятницу в Люберцах, турнир посетят именитые спортсмены из разных стран мира.

На стадионе «Торпедо» в Люберцах 23 февраля в 14:00 пройдет открытый чемпионат России по настольному теннису на коньках.

В соревновании примут участие: победитель прошлогоднего чемпионата, мастер спорта Белоруссии - Евгений Мохначев, трехкратный чемпион мира по пинг понгу – Максим Шмырев, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира в паре, чемпион Европы, многократный чемпион России - Андрей Мазунов, чемпион России - Сергей Елизаров.

На лед также выйдут спортсмены из Узбекистана, Украины, Молдавии, Китая, США, Израиля.

Всех участников разделят на группы по четыре человека, независимо от пола и возраста. Игра будет вестись до трех побед. Призерам достанутся не только медали и кубки, но и подарки от спонсоров – бытовая техника и приглашения в кино.

Участников турнира будут угощать бесплатным горячим обедом.



