РИАМО - 22 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проблема обманутых дольщиков находится на его личном контроле.

«Это серьезная проблема, которую я держу лично, персонально на своем контроле. Вы знаете, что и президент уделяет большое внимание защите дольщиков», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что в прошлом году обманутым дольщикам в Подмосковье предоставили более 2,5 тысяч квартир. В 2018 году обманутым дольщикам выдадут порядка 3 тысяч ключей.

«Дольщики сейчас одна из самых чувствительных тем, по которой мы работаем ежедневно», - сказал Воробьев.

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье остается около 5,5 тысяч обманутых дольщиков и 27 проблемных строек.