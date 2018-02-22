РИАМО - 22 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев надеется, что рекультивация полигона «Кучино» в Балашихе станет образцовой, после чего территория будет радовать глаз всех окружающих.



Рекультивацию полигона «Кучино» планируют начать в марте 2018 года, а завершить ее в 2019 году. Полигон закрыли 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.



«Осталась самая сложная работа - закупорить, сделать пологими склоны полигона, а также сделать полный сбор фильтрата. Я очень надеюсь, что рекультивация этого полигона будет образцовой. <…> «Кучино» хотим сделать образцовым полигоном. Большая территория должна радовать глаз», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».



Он добавил, что это стратегическая задача, к реализации которой власти в течение двух лет будут двигаться.