РИАМО - 22 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев продолжает следить за ситуацией с уборкой снега во дворах в Подмосковье после сильных снегопадов и держит ее на личном контроле.

Он напомнил, что в феврале в Москве, и в Подмосковье выпало большое количество снега.

«Снежная зима, экстремальное количество осадков, Подмосковье нуждается в форсированных мероприятиях по уборке снега. В первую очередь, очищали магистрали, чтобы не парализовать движение. Техника работает дальше, неудобства во дворах присутствуют. Это работа и управляющих компаний, и муниципалитетов. Не будем снижать темп. Я лично слежу за этой ситуацией. Очень надеюсь, что усилия всех коммунальных и дорожных служб дадут результат», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он отметил, что также ситуацию с уборкой снега контролируют главы муниципалитетов.