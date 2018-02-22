РИАМО - 22 фев. Автомобилистам в Подмосковье рекомендовали внимательно следить за техническим состоянием транспорта и по возможности не предпринимать дальних поездок из-за морозов, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

По информации Гидрометцентра, в ближайшие дни на территории Московской области ожидается резкое понижение температуры воздуха. В связи с осложнением погодных условий, личный состав подразделений Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, оказавшимся в критической ситуации на дороге.

«При наступлении морозов автолюбителям необходимо внимательно следить за техническим состоянием транспорта и по возможности не предпринимать дальних поездок, особенно в ночное время. Пешеходам следует избегать нахождения на участках автодорог, удаленных от населенных пунктов и объектов придорожного сервиса», - говорится в сообщении.

Водителям и пешеходам, попавшим в ДТП или иную сложную ситуацию на Подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД. В таких случаях звоните в Центр Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону 8-495-688-81-71 или на единый номер 112.