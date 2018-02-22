РИАМО - 22 фев. В Московской области управляющие компании будут следить за соблюдением раздельного сбора отходов и качеством сортируемого мусора, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Управляющие компании, которые сегодня следят, а точнее не следят, они должны будут следить за этой работой также (раздельным сбором мусора – ред.), будут отвечать за качество сортируемого мусора», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что в Подмосковье планируют показывать, как нужно правильно сортировать мусор.

«Соответствующая программа будет введена на предмете ОБЖ среди школьников, потому что мы сами четко не знаем, что и как разделять», - сказал Воробьев.

Он выразил надежду, что жители Подмосковья поддержат раздельный сбор мусора.

«Будут введены стимулирующие выплаты тем, кто разделяет мусор, утилизация им будет стоить дешевле, нежели тем, кто его не разделяет. Это найдет отражение в соответствующих договорах - и ИЖС, и СНТ и коттеджные поселки, многоквартирные дома. Соответственно, специальная, другая машина будет забирать раздельный сбор мусора и отвозить его уже на вторичную переработку», - добавил Воробьев.