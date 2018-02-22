РИАМО - 22 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе эфира на телеканале «360° Подмосковье» продемонстрировал, как правильно разделять мусор.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил приступить к внедрению системы раздельного сбора мусора в Подмосковье, отметив, что эта работа должна быть приоритетом для глав муниципальных образований.

«На каждой кухне должно стоять минимум два ведра, одно из них должно быть зеленое, туда можно класть то, что подлежит переработке: пластик, картон, бутылки. За этим мусором будет приезжать специальная машина. Остальной мусор будет сортироваться дальше. <…> Мы сейчас это показываем в эфире. Это несложно, но такой практики у нас нет. И таких уроков нам нужно будет проводить много», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Японии и Европе мусор разделяют на четыре и пять секций.

«Мы к этой истории придем чуть позже», - заключил Воробьев.