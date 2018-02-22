РИАМО – 22 фев. Президент России Владимир Путин в четверг на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества.

«Уважаемые товарищи, друзья! Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных сил, всех, кто служил в армии и на флоте, с наступающим праздником - Днем защитника Отечества. Праздник этот отмечает вся страна. Ратная служба во славу Отечества почиталась у нас во все времена, Россия не раз противостояла внешним угрозам, посягательствам на ее независимость», - сказал Путин.

Президент отдельно поблагодарил тех, кто участвовал в боевых миссиях на территории Сирии.

Он отметил, что Россия вышла на передовые места в мире по боеготовности, качеству вооружения и военной техники.