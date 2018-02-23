РИАМО - 23 фев. Салют в честь Дня защитника Отечества запустят 23 февраля на 16-ти точках города, вечернее небо столицы озарят купола из красных, белых и зеленых искр, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Салют в честь Дня защитника Отечества запустят в 16 точках города вечером 23 февраля. Пиротехническое зрелище можно будет наблюдать с 21:00. Шоу продлится около 10 минут. За это время 74 салютные установки выстрелят в небо порядка 10 тысяч раз. Москву украсят вспышки красных, белых и зеленых искр. Диаметр купола каждого из салютов составит 300 метров», - говорится в сообщении.

Для запуска фейерверков будут использованы пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров. На Поклонной горе салют поддержат громкими холостыми выстрелами из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, главными площадками, где можно наблюдать фейерверки, станут Поклонная гора и Лужнецкая набережная. Места, откуда произведут праздничные залпы, подобраны так, чтобы все горожане смогли увидеть салют. Одновременность залпов планируют корректировать по радиосвязи.

В России День защитника Отечества отмечают с 23 февраля 1922 года. Однако до 1946 года он назывался Днем Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993 года – Днем Советской армии и Военно-морского флота. С 2002-го этот день по решению Госдумы считается официальным выходным днем.



