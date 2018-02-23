РИАМО - 23 фев. В Москве 23 февраля изменятся маршруты автобусов, это связано с проведением массовых мероприятий в День защитника Отечества, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Двадцать третьего февраля в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, в центре города изменятся маршруты некоторых автобусов», - говорится в сообщении.

С 07:00 до окончания мероприятий автобус А будет следовать от остановки «Стадион «Лужники» до станции метро «Кропоткинская», автобус М10 — от Лобненской улицы до станции метро «Маяковская», автобус №16 — от южного входа станции метро «ВДНХ» до Краснопролетарской улицы. С 09:00 до окончания мероприятий автобусы №38 будут курсировать от Рижского вокзала до станции метро «Трубная».

С 12:00 до окончания мероприятий автобус М2 будет ходить от остановки «Фили» до станции метро «Библиотека имени Ленина» и от Рижского вокзала до станции метро «Лубянка». На автобусе М3 можно будет добраться от остановки «Стадион «Лужники» до станции метро «Кропоткинская» и от станции метро «Семеновская» до станции метро «Лубянка».

«Автобус М27 будет работать на участке от Карачаровского путепровода до метро «Лубянка» и на отрезке от метро «Парк Победы» до метро «Библиотека имени Ленина». Автобус №101 будет ходить от дворца спорта «Мегаспорт» до площади Тверская Застава, автобус №144 — от метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник», автобус №904 — от 4-го микрорайона Митина до площади Тверская Застава», - добавляется в сообщении.





