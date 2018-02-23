РИАМО - 23 фев. В День защитника Отечества делегация Московской области, в состав которой войдут ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане региона, Герои СССР и РФ, возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, соответствующее распоряжение губернатора Подмосковья есть в распоряжении РИАМО.

«Провести 23 февраля 2018 года в Москве церемонию возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата делегацией Московской области», — говорится в документе.

В церемонии возложения примут участие ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане Подмосковья, Герои Советского Союза и Российской Федерации. Кроме того, в торжественном мероприятии примут участие воспитанники кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина.

В составе делегации региона также будут главы муниципалитетов Подмосковья, члены Общественной палаты Московской области, участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и другие.

Организовать проведение мероприятия, его безопасность, медицинское обслуживание поручили министерству социального развития региона, министерству образования Подмосковья, министерству здравоохранения Московской области, Главному управлению региональной безопасности региона и другим ведомствам.

День защитника Отечества – относительно молодой праздник. Его решили отмечать в честь того, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечалось в СССР как День Советской армии и Военно-морского флота. После распада СССР праздник был переименован в День защитника Отечества.



