РИАМО - 23 фев. Движение по ряду улиц в центре Москвы перекроют 23 февраля из-за проведения митинга и демонстрации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Несколько улиц в центре Москвы перекроют для движения 23 февраля. Это связано с проведением демонстрации и митинга, посвященных 100-летию создания Советской армии и Военно-морского флота», - говорится в сообщении.

С 10:00 нельзя будет проехать по Страстному бульвару — от дома 2 до пересечения с улицей Петровкой, с 12:00 — по улице Петровке — от пересечения со Страстным бульваром до пересечения с Театральным проездом. Движение откроют после прохождения колонны демонстрантов.

С 12:45 до 13:00 будет полностью перекрыт Театральный проезд в районе пересечения с улицей Петровкой.

«Транспортный комплекс столицы просит автомобилистов заранее планировать маршрут», - добавляется в сообщении.