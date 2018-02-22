РИАМО - 22 фев. Подмосковье нуждается в более мощном бюджете, а также в регион необходимо привлечь больше инвесторов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям пригласил отечественных и иностранных инвесторов вести бизнес в Подмосковье.

«Я разговариваю с людьми и вижу, что перемены замечают. По всем направлениям у нас есть изменения. <…> Мы нуждаемся в другом, более мощном бюджете. И я очень надеюсь, что наши усилия позволят нам привлечь инвестиции во все муниципальные образования. Это наша задача», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он отметил, что в ходе обращения отдельное внимание было уделено поддержке бизнеса.

«Важно держать темп и высокий уровень преобразования, который ждут люди», - заключил Воробьев.