РИАМО - 22 фев. В Московской области единовременную выплату в размере 5 тысяч выплатят пенсионерам старше 70 лет до 1 июля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наряду разных проблем - ЖКХ, благоустройство, школа, здоровье - старшее поколение, все-таки, нуждается в дополнительной материальной поддержке, особенно это сказывается после 70 лет. Мы нашли возможность в 2018 году впервые после отсутствия такой практики выплатить единовременно 5 тысяч рублей тем, кому есть 70 лет и исполняется в 2018 году 70 лет. Это единовременная выплата будет произведена до 1 июля», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что порядка 700 тысяч человек получат единовременную выплату. Они смогут ее использовать по своему усмотрению.

«Мы надеемся, что каждый год будем работать достаточно успешно, чтобы делить дополнительные ресурсы для выплаты тем, кто в этом больше всего нуждается», - добавил Воробьев.