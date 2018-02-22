РИАМО - 22 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества и поблагодарил их за добросовестную службу.

Командир группы инженерной разведки и разминирования Денис Потапов, который выполнял задачи по разминированию памятников ЮНЕСКО в Сирии выступил с поздравлениями в эфире телеканала «360º Подмосковье».

«Очень приятно видеть вас, как и встречать из командировки из Сирии. Вы очень достойной отработали, защитили множество жизней. Хочу в вашем лице поздравить мужчин и женщин, которые служат в Вооруженных силах. Спасибо за добросовестную службу, за отношение к воинскому долгу. Очень приятно видеть вас - красивых, здоровых. Всегда возвращайтесь без потерь», - ответил Воробьев.

Он отметил, что на территории Подмосковья расположены около 470 войсковых подразделений, среди них Кантемировская, Таманская дивизии, знаменитые подразделения в Кубинке, в Солнечногорске, дивизия имени Дзержинского, а также «Русские витязи», «Стрижи», кроме того, работают поисковики, юнармейцы, сотрудники ДОСААФ.