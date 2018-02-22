РИАМО - 22 фев. Столичная полиция проверяет информацию об инциденте в школе в Москве, которая была опубликована в СМИ, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по городу.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве двое парней, вооруженных пистолетами, попытались попасть в школу. Когда охрана оказала им сопротивление, ребята сбежали.

«За прошедшие сутки на службу «02» подобной информации не поступало. Пресс-служба проводит проверку по факту опубликованных в СМИ сообщений об инциденте в школе», - сказал собеседник агентства.