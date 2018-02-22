РИАМО - 22 фев. Коммунальные службы в Москве после аномального снегопада в начале февраля не останавливали работы по ликвидации последствий непогоды ни на час, сообщил в четверг в ходе встречи со студентами Российского университета транспорта (МИИТ) мэр столицы Сергей Собянин.

На Московский регион 3-4 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За эти дни выпало более 118% от месячной нормы осадков.

«Снегопад был крупнейший за всю историю метеонаблюдений. Ни на один час работа не прекращалась, общественный и личный транспорт продолжал ездить на дрогах, и загруженность дорог была не больше обычного. Буквально за несколько недель мы делаем такой объем уборки, какой мы делали раньше за всю зиму. Не без трудностей, но нам удается налаживать ситуацию», - сказал Собянин.

Ранее на сайте «Метеовести» сообщалось, что последняя неделя февраля в Москве отметится аномальными морозами до минус 28 градусов и обильными снегопадами с заносами на дорогах.