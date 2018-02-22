РИАМО - 22 фев. В Москве состоялся аукцион по программе «Объекты культурного наследия», на который выставили двухэтажный доходный дом XIX века в Хамовниках, за возможность его аренды боролись 22 инвестора, по итогам торгов стоимость лота выросла в 13 раз, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Спрос на объекты с историей в Москве среди представителей бизнеса увеличивается год от года. Подтверждает это и последняя торговая сессия по доходному дому XIX века в Хамовниках – на лот претендовали 22 потенциальных инвестора, начальная стоимость лота выросла в 13 раз и составила 31,2 миллиона рублей. За объект инвесторы реально бились на протяжении шести часов», - сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Доходный дом представляет собой двухэтажное здание площадью 353 квадратных метра, выполненное из кирпича и дерева. Объект располагается в пяти минутах от станции метро «Парк культуры» по адресу: Кропоткинский переулок, дом 10, строение 1. В доме частично сохранилось декоративное убранство, паркет, старинные лестницы, печи. Имеется двор, отделенный от улицы оградой.

Нового арендатора определил электронный аукцион. Им стала компания ООО «Торговый дом АГЕС». Победителю предстоит провести обязательные работы по реставрации и реконструкции объекта.

«Бывший доходный дом в Хамовниках планируется приспособить под апартаменты. В ближайшее время начнем работы по разработке проекта реставрации и приспособления здания», - рассказал победитель торгов, учредитель ООО «Торговый дом АГЕС» Андрей Бугров.

Власти Москвы передают объект культурного наследия сроком на 49 лет на особых условиях. Победитель торгов сможет перевести доходный дом на ставку льготной аренды 1 рубль за квадратный метр после того, как выполнит обязательства по восстановлению объекта культурного наследия. На все виды ремонтно-реставрационных работ отводится 3,5 года.