РИАМО - 22 фев. Специалисты проверили около 1,9 тысячи единиц снегоуборочной и иной техники в рамках спецоперации «Снегоход», всего было выявлено более 90 нарушений эксплуатации, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области в целях обеспечения безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных автомототранспортных средств, а также правил регистрации и допуска к управлению ими прошла профилактическая операция «Снегоход-2018».

«В период проведения операции «Снегоход–2018» проверено 278 единиц снегоходов, мотовездеходов и других видов техники. Выявлено 95 нарушений эксплуатации техники с неисправностями, угрожающими жизни и здоровью людей. Также в ходе проведения операции проверено 1876 единиц снегоуборочной и иной техники», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, по выявленным правонарушениям государственные инженеры-инспекторы Московской области составили 65 протоколов об административных правонарушениях на владельцев снегоходов и мотовездеходов, а также 851 протокол об административных правонарушениях на владельцев снегоуборочной и иной техники, юридических и должностных лиц.

Как уточнил министр, сумма штрафов, наложенных за выявленные в ходе проведения операции нарушения правил эксплуатации поднадзорной техники, составила 502,9 тысячи рублей. В прошлом году она была ниже – 396,1 тысячи рублей.

«Характерными нарушениями при эксплуатации снегоходов и внедорожных мотосредств стали: три случая - отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности, 15 - нарушение правил регистрации, 12 - без прохождения технического осмотра, четыре - без государственного регистрационного знака, 26 - эксплуатация без регистрационных документов, и пять человек управляли машинами, не имея удостоверений на право управления», - добавил Разин.