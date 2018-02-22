РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. В Подольске наградили двух ветеранов медалями «100 лет Красной армии» в рамках первого этапа конкурса медиапроектов, прошедшего в центре «Энтузиаст», сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия, специалист по работе с молодежью центра Александр Новиков.

Двадцать первого февраля состоялся первый этап конкурса медиапроектов среди воспитанников центра молодежи «Энтузиаст». Творческие соревнования были посвящены предстоящему празднику – Дню защитника Отечества и 100-летию Красной армии.

«Воспитанники центра в рамках конкурса подготовили медиапроекты в номинациях: «Поздравительные открытки», «Музыкальные открытки», «Видеоклипы» и «Видеоочерки». В рамках первого этапа жюри оценивало работы в номинации «Видеоочерки». Также в ходе мероприятия состоялось награждение медалями «100 лет Рабоче-Крестьянской Красной армии и флота» двоих участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и тружеников тыла Николая Лощилина и Владимира Боронина», – сказал Новиков.

Результаты конкурса объявят в ближайшее время.