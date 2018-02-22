РИАМО - 22 фев. В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха на электросетевых предприятиях в Подмосковье в период выходных и праздничных дней введен режим повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В настоящее время распределительный электросетевой комплекс на территории региона работает устойчиво, значительных нарушений электроснабжения потребителей нет, а все локальные сбои устраняются оперативно.

«Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго» организовано круглосуточное дежурство руководящего и оперативного персонала. Проверена оснащенность аварийных бригад необходимым инвентарем, спецтехникой, включая передвижные электростанции. Приняты дополнительные меры по антитеррористической и пожарной защищенности», - отметил Пестов.

Для оперативной ликвидации возможных технологических нарушений на электросетевом оборудовании во время прохождения осенне-зимнего периода в регионе сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний. Также подготовлено и рассредоточено по территории Московской области более 1 тысячи дизельных электростанций для оперативного восстановления электроснабжения потребителей.

В предстоящие праздничные и выходные в Москве и Подмосковье ожидаются сильные морозы, температура местами опустится до минус 25 градусов и окажется на 10-12 градусов ниже климатической нормы. В начале следующей недели температура может понизиться и до минус 28 градусов.