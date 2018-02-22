РИАМО - 22 фев. ФГБУ «Канал имени Москвы» и ООО «ЯрПесок-97» заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве, это позволит сделать рынок добычи и перевозки нерудных строительных материалов (НСМ) на реке прозрачным и увеличить объем грузоперевозок в Московском бассейне, говорится в сообщении пресс-службы «Канала имени Москвы».

«Подписанное соглашение предусматривает разработку лицензированных месторождений НСМ в русле реки Волги в районе Углича. Расчетный объем добычи составляет 60 миллионов кубометров песка, щебня и грунта. Помимо дноуглубительных работ, в перспективе планируется организовать площадку для складирования и перевалки перевозимых по реке стройматериалов», - говорится в сообщении.

В планах также создание электронной биржи – информационно-логистической системы, которая обеспечит обработку заявок на приобретение и транспортировку грузов, поможет подобрать оптимального поставщика и произвести расчеты. Координировать проект будет Национальная ассоциация судовладельцев.

«Создаваемая конфигурация станет моделью развития рынка НСМ на реке, позволит вывести его на качественно новый уровень. Сегодня общим местом остается проведение в акватории мелиоративных, геологоразведочных и добычных работ без соответствующих лицензий и разрешений, что наносит серьезный ущерб экономике и экологии. Мы намерены прекратить эту практику и создаем для бизнеса прозрачные, удобные условия работы в нормативном русле», - сказал руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Он добавил, что это, в свою очередь, позволит увеличить долю речного транспорта в общем объеме перевозок. В настоящее время внутренние водные пути загружены всего на 30%.

Данный проект систематизирует рынок за счет плотного взаимодействия с бизнесом. Сформировав базу реально действующих компаний, занятых в сфере добычи песка, щебня и грунта, можно будет информировать рынок об основных игроках, а также о возможностях «Канала» по перевалке НСМ.

«В подобных проектах мы готовы задействовать наши причальные сооружения, площадки, техническую базу и флот», - добавил Елянюшкин.

Подписанное соглашение стало шагом для решения задачи по интенсификации водного трафика. Реализация проекта позволит задействовать северный склон Москвы-реки, через который идут основные грузопотоки. А задуманная в перспективе электронная биржа поддержит высокий уровень оборота НСМ, поставляемых для крупных девелоперских проектов, станет действенным инструментом в борьбе с нелегальным бизнесом и позволит увеличить налоговую базу Московского региона, считает президент Национальной ассоциации судовладельцев Андрей Новгородский.