РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. Александр Леуков и Матвей Рябой победили в соревнованиях по русскому жиму «Мистер мускул», которые прошли на территории молодежного центра «Максимум» в Подольске, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Двадцать первого февраля в молодежном центре «Максимум» прошли традиционные ежегодные соревнования по русскому жиму «Мистер мускул». Состязания были приурочены к 100-летию Красной Армии. Мероприятие состоялось при поддержке федерации силового многоборья Московской области и организации «Офицеры России».

«Спортсмены использовали снаряд массой 75 килограммов. Когда все участники выступили с этим весом, атлеты могли показать свои силы со снарядом в 100 килограммов в отдельной категории. По итогам турнира места распределились следующим образом: в поднятии снаряда весом 75 килограммов первое место занял Александр Леуков, второе – Денис Шевяков, а третье – Станислав Мальцев», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в поднятии снаряда весом 100 килограммов первое место занял Матвей Рябой, второе – Денис Шевяков, а третье Станислав Мальцев.

Председателем соревнований стал президент ФСМ Иван Мечишев. Членами жюри были тренеры высшей категории: Руслан Абдуллаев, Игорь Архипов. Определить победителя помогла формула вычисления коэффициента атлетизма.

В финале соревнований состоялось показательное выступление, которое провел Мечишев. Победителей и призеров наградили дипломами и ценными призами.

Русский жим является силовым видом спорта. Его представители, состязаясь, поднимают фиксированный вес штанги максимальное количество раз. Внешне русский жим схож с базовыми упражнениями из троеборья. Однако методики у данных направлений разные.