РИАМО - 22 фев. Власти Москвы обратились к специалистам с просьбой разработать новую формулу противогололедного материала, который бы не оказывал негативного воздействия на обувь, сообщил в четверг в ходе встречи со студентами в Российском университете транспорта (МИИТ) мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, проблема с реагентами есть, хотя ранее для разработки новой формулы реагентов привлекли специальный институт и сделали максимально щадящий для экологии состав.

«Будем продолжать работать над этим, чтобы эти реагенты были более щадящие. Надо сделать специальный состав. Потому, что помимо экологии нам надо, чтобы транспорт Москвы не останавливался, так как даже если мы опаздываем на один час работы с реагентами, МКАД останавливается. Так что это не блажь какая-то», - сказал Собянин.

Он отметил, что в Москве используется специальный противогололедный состав, оптимальный на данный момент. В то же время власти продолжат работу по созданию более щадящих реагентов.

«И будем работать над тем, чтобы их сыпали столько, сколько надо, а не столько, сколько Бог на душу положит», - сказал мэр.