РИАМО – 22 фев. Столичные власти потратят 3 миллиарда рублей на пилотный проект «Активное долголетие», который дает возможность вести активный образ жизни и посещать разные занятия и кружки людям старшего возраста, передает в четверг «Интерфакс».

«Определен бюджет программы, пока это 3 миллиарда рублей на этот год», - сказал глава департамента труда и социальной зашиты Москвы Владимир Петросян.

При этом он подчеркнул, что проект будет долгосрочным.

«Это не предвыборная программа, это долгосрочная программа правительства Москвы. Наша цель привлечь внимание и коммерческих, и частных организаций», - сказал глава департамента.

Петросян отметил, что проект будет абсолютно бесплатным. Ограничений по выбору занятий не будет, хоть весь день можно ходить.

1 марта откроется предварительная запись пенсионеров для участия в пилотном проекте «Активное долголетие». Подать заявку можно будет в территориальные центры социального обслуживания. Заявки будут удовлетворяться по мере создания возможностей для занятий и наполнения групп. У пилотного проекта пока нет названия. Предполагается, что его выберут сами москвичи.