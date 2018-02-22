РИАМО – 22 фев. Президенту России Владимиру Путину присвоили степень почетного доктора университета Пелопоннеса в Греции, сообщает Газета.ru.

«Проректор университета Пелопоннеса Астериос Тсиарас сказал, что руководство вуза приняло решение присвоить степень почетного доктора В.В. Путину», - сообщается на сайте посольства России в Греции.

Таким образом университет отметил деятельность Путина на посту главы государства и его вклад в укрепление российско-греческих отношений, просвещение, искусство, общество и демократию.