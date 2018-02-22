РИАМО – 22 фев. Государственный департамент США объявил тендер на ремонт американского посольства в Москве, Вашингтон планирует потратить на эти цели 100 миллионов долларов, передает Газета.ru.

«Стоимость контракта (на ремонт посольства в Москве – ред.) составит около 100 миллионов долларов США», - сообщается на сайте Госдепартамента.

Возраст инфраструктуры комплекса зданий на территории посольства составляет более 35 лет. К конкурсу допускаются как американские, так и иностранные компании.