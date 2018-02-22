РИАМО - 22 фев. Пассажиры поезда Москва - Ростов-на-Дону смогут узнать через постеры и плакаты о жизни и подвиге Александра Печерского, который был организатором единственного успешного восстания узников «лагеря смерти» в годы Второй мировой войны, сообщил журналистам статс-секретарь, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков.

Печерский - офицер Рабоче-крестьянской Красной армии. Участник Великой Отечественной войны, организатор единственного успешного восстания в «лагере смерти» Собибор 14 октября 1943 года. Жизнь Печерского тесно связана с Ростовом-на-Дону, откуда он уходил на фронт и где закончил свой земной путь. Событие приурочено ко дню рождения героя.

«Мы находимся на Казанском вокзале, где через некоторое время запустим поезд с экспозицией, посвященной одному из героев ВОВ Александру Печерскому. Он был организатором фактически единственного состоявшегося и свершившегося восстания в немецком «лагере смерти» Собибор. Я думаю, что именно такие люди, как Александр, являются для нас символом несгибаемой воли к жизни, к победе. И память о них всегда должны быть у нас в сердцах», - сказал Мещеряков.

Он отметил, что также открывается фотовыставка на Казанском вокзале Москвы, чтобы каждый пассажир мог еще раз вспомнить про этот подвиг.

Как сообщается в материале к мероприятию, в рамках сотрудничества ОАО «РЖД» и Российского военно-исторического общества по увековечению памяти Александра Печерского, было принято организовать в поезде, курсирующем между столицей России и городом, где он жил, тематическую экспозицию. В интерьере вагонов поезда №19/20 размещены постеры, рассказывающие о жизни и подвиге Александра Печерского.