РИАМО - 22 фев. Акция Госадмтехнадзора Московской области «Тропинка к дому» прошла на территории Электрогорского отделения пансионата «Ногинский», в рамках акции инспекторы и общественники помогают одиноким пожилым людям, маломобильным гражданам очистить от снега тропинку к частному дому, помогают по хозяйству, сообщила в четверг начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«Инспекторы Госадмтехнадзора совместно с общественниками провели акцию «Тропинка к дому» в Электрогорском отделении ГБСУСО МО «Пансионат «Ногинский». После бурных февральских снегопадов пансионату требовалась помощь в уборке снега с его территории», - сказала Витушева.

С огромным желанием и удовольствием инспекторы Госадмтехнадзора принялись за работу – очистили от снега места для отдыха, веранды, прогулочные дорожки, парковочные места. За оказанную помощь руководство пансионата выразило благодарность организации.

«Социальный проект Госадмтехнадзора «Тропинка к дому» необходим и важен для нуждающихся граждан Московской области, проект будет жить и набирать все больше оборотов», – прокомментировала Витушева.

Она напомнила слова губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, что власти обязаны чутко относиться ко всем нуждам населения региона.