РИАМО - 22 фев. Выпускники Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева в Москве написали открытое письмо, в котором требуют разобраться в ситуации с увольнением профессорского состава в академии, сообщил в ходе круглого стола член-корреспондент РАН Геннадий Карлов.

Проблемы в академии Тимирязева начали возникать с приходом на пост ректора университета в 2016 году Галины Золиной. За период ее руководства уволились более 100 преподавателей академии, были сокращены зарплаты сотрудникам.

«Выпускники Тимирязевской академии подготовили открытое письмо, в котором они отмечают, что необходимо проведение работы правового поля (в отношении руководства академии Тимирязева - ред.), это является единственным возможным вариантом развития событий, но не означает переход в серию увольнений профессионалов высокого уровня и давление на сотрудников и студентов, а это сейчас в Тимирязевке наблюдается очень сильно», - сказал Карлов.

Он отметил, что письмо подписали уже несколько директоров институтов, академиков, членов-корреспондентов и выпускники академии Тимирязева.

«Руководство Тимирязевской академии не идет на диалог, который много раз предлагался», - добавил Карлов.