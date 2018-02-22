РИАМО - 22 фев. Школу на 500 учащихся откроют в этом году в столичном районе Строгино, первого сентября там начнутся занятия, в образовательном учреждении будут фото- и киностудии, медиатека и актовый зал с артистическими комнатами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Полностью завершены работы по возведению конструктива здания, кровельные работы, завершаются фасадные и отделочные работы. Идет поставка оборудования и благоустройство прилегающей территории», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В школе будут заниматься ученики девятых, а также 10–11-х классов. В здании установят лифты, для удобства маломобильных граждан оборудуют пандусы и тактильные указатели.

Общая площадь школы составит 8952 квадратных метра. В здании предусмотрено 11 универсальных учебных помещений. В нем также откроют специализированные аудитории: четыре кабинета по естественным наукам, восемь кабинетов для изучения иностранного языка, четыре компьютерно-лингвистические лаборатории, два кабинета информатики и вычислительной техники, кабинет инженерного моделирования, две поточные аудитории, а также шесть классов довузовской подготовки.

В школе будет два спортивных зала с раздевалками, душевыми и комнатами для тренеров, библиотека с читальным залом и медиатекой, а также методический кабинет с учительской.

Для внеклассной деятельности учащихся предусмотрены помещения кружков технического творчества, фото- и киностудии, актовый зал с артистическими комнатами и кладовыми для хранения костюмов и инвентаря. В школе разместят кабинеты первичной медицинской помощи, логопеда и психолога.

Всего в текущем году в Москве планируется построить 22 учебных заведения: 13 детских садов, пять школ и четыре пристройки к школам.