РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 фев. В школе №9 подмосковного Красногорска открыли стоматологический кабинет в рамках муниципальной программы «Взлетай!», ремонт и оборудование кабинета провели при финансовой поддержке выпускника этой школы, члена общественной палаты округа, народного артиста России Дмитрия Харатьяна, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«В округе реализуется замечательная программа с говорящим названием «Взлетай!». Выпускники оперяются и взлетают в новую взрослую жизнь. Конечно, мы должны им помогать в этом, и я с удовольствием принял на себя радостные обязательства по обустройству кабинета. И вообще готов поддержать все правильные начинания, направленные на пользу подрастающему поколению в Красногорске», – сказал Харатьян.

В торжественном открытии кабинета также принял участие глава городского округа Радий Хабиров.

«Мы поставили перед собой задачу, чтобы в каждой школе был высокооснащенный стоматологический кабинет», – сказал Хабиров.

Он также пояснил, что обратился к директорам школ с просьбой найти выпускников, которые смогут оказать помощь образовательным учреждениям в реализации программы. Харатьян, окончивший школу №9, с готовностью откликнулся на просьбу.

После лицензирования кабинет начнет работать в ежедневном режиме. Как пояснил Хабиров, на данный момент в округе открыты четыре школьных стоматологических кабинета из восьми оборудованных.

«По договоренности с местной поликлиникой к школьному кабинету будут прикреплены врач и медсестра, в течение дня они будут вести прием школьников. Особое внимание мы хотим уделить вопросам профилактики, в том числе и обучению детей правильно чистить зубы. Периодически осмотр будет проводить ортодонт», – добавил глава.

Хабиров пояснил, что в рамках целевой комплексной программы «Взлетай!» старшеклассников привлекают к дополнительным занятиям спортом, учат управлять автомобилем, свободно выражать свои мысли публично, разговаривать по-английски, играть в шахматы и танцевать вальс. На сохранение здоровья подростков направлено создание стоматологических кабинетов и обновление системы питания в школах. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в Подмосковье.