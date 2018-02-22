РИАМО - 22 фев. Из-за празднования Дня защитника Отечества в центре столицы будет перекрыт ряд улиц, по этой причине доступ к платным парковкам там будет закрыт, сообщается на сайте московского паркинга.

В связи с проведением демонстрации и митинга, посвященных 100-летию Советской армии и Военно-морского флота, 23 февраля в центре города будет перекрыт ряд улиц. В частности, движение ограничат на Страстном бульваре от дома №2 до пересечения с улицей Петровкой с 10:00, по улице Петровке до пересечения с Театральным проездом с 12:00 и на самом пересечении этих улиц с 12:45 до 13:00.

«Из-за перекрытий также будут недоступны уличные парковки. Всего на данных участках расположены 48 парковочных мест и девять мест для инвалидов. Просим водителей учитывать эти изменения при планировании маршрута и парковаться только в разрешенных местах. Напомним, что с 23 по 25 февраля включительно все уличные парковки Москвы будут бесплатными», — говорится в сообщении.

Полный список платных городских парковок можно посмотреть на карте парковок на сайте parking.mos,ru, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы».