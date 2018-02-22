РИАМО - 22 фев. В Подмосковье утвердили паспорт особо охраняемой природной территории «Комплекс старых ельников с переходным болотом», расположенной в Клинском городском округе, памятник природы был создан в середине 80-х годов прошлого века, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Комплекс старых ельников с переходным болотом» в Клинском районе является местом произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также иных редких и уязвимых видов растений, грибов, лишайников и животных, в том числе таких редких, как барсук и европейская косуля. Здесь зафиксированы местообитания 52 видов животных, растений, грибов и лишайников, занесенных в Красную книгу Московской области», - говорится в сообщении.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, на территории памятника природы отмечено обитание 83 видов позвоночных животных, относящихся к 15 отрядам, в том числе исключительно редкого вида хищных млекопитающих Московской области – рыси.

Коган отметил, что территория подвержена негативному воздействию: сброс отходов производства и потребления на территорию заказника, заезд и перемещение автомототранспорта и массовые рубки деревьев. Режимом особой охраны в Комплексе введен запрет на все виды строительства, сброс сточных вод в водные объекты, любые рубки, прослушивание аудиоустройств без наушников, отлов животных, организацию туристических станций, а также проведение массовых мероприятий.