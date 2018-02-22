РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 фев. В подмосковной Балашихе 24 февраля пройдет турнир по рыбной ловле среди учителей, инициатором соревнования выступила местная профсоюзная организация работников народного образования и науки России, сообщил в четверг председатель организации Александр Колбасников.

«Четвертый год подряд мы организуем для педагогов Балашихи День рыбака. В этом году педагоги города поучаствуют в рыбной ловле 24 февраля. Спортивное мероприятие проходит в рамках ежегодной спартакиады для преподавателей», – сказал Колбасников.

Он добавил, что победителей турнира определят сразу в нескольких номинациях: первый улов, самая маленькая и самая большая рыба. В завершении соревнований всех участников угостят ухой.

По данным Балашихинского информагентства, День рыбака для педагогов Балашихи пройдет на базе спортивно-охотничьего комплекса «Бисерево-Спортинг». Начало регистрации участников в 9:30.