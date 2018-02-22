РИАМО - 22 фев. Сорок человек приняли участие в серии образовательных квестов для старшеклассников, которые стартовали в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» 21 февраля состоялся первый урок-путешествие для учащихся старших классов, посвященный теме «Россия в XVII веке». В нем приняли участие 40 учеников 10-11 классов средней образовательной школы №16 имени Героя Советского Союза Сережникова из Балашихи», - говорится в сообщении.

Новая интерактивная программа, охватывающая постоянную экспозицию МВК «Новый Иерусалим», разработана музеем совместно с Московским областным отделением Российского союза туриндустрии, министерством образования Московской области при поддержке министерства культуры Московской области.

«Важной частью программы является знакомство с предметами культуры и произведениями искусства, отображающими события XVII века, с целью погружения в эпоху. Визуальное восприятие позволяет школьникам глубже понять и лучше запомнить историческое событие, обратить внимание на важные детали, о которых не всегда есть исчерпывающая информация в учебниках», - сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

После ознакомительной экскурсии учащиеся, разделившись на команды, отвечали на вопросы-задания квеста по постоянной экспозиции музея «Новый Иерусалим – памятник истории и культуры XVII–XX веков». Пространство экспозиции поделили на зоны, в каждой из которых нужно было самостоятельно найти правильные ответы и заполнить «Дневник путешественника».

Победители квеста получили заветные карточки с оценками «отлично». Но и другие участники не остались без подарков – им вручили памятные сувениры от МВК «Новый Иерусалим».

«Первый образовательный квест в МВК «Новый Иерусалим» получился ярким и запоминающимся. Этот опыт нужно перенимать всем музеям – и Подмосковья, и страны в целом. Подобные программы способствуют росту интереса молодежной аудитории к музеям, истории России, нашей культуре и традициям. Ребенку в музее не должно быть скучно – и образовательные квесты, помимо прочих, решают и эту задачу», - добавила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.