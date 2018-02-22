РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. В подмосковном Подольске на выставке военной формы показали кители маршала Советского Союза Дмитрия Язова и адмирала флота Сергея Горшкова, кроме того посетители смогли ознакомиться с разными видами оружия, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Молодежном центре «Максимум» состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию Красной Армии и Флота. Организатором мероприятия выступило Подольское городское отделение общественной организации «Офицеры России». Вел собрание депутат и председатель местного отделения общественной организации «Офицеры России», ветеран боевых действий, полковник запаса Валерий Файзулин. В мероприятии приняли участие члены ветеранских организаций округа, офицеры запаса, ветераны Вооруженных сил РФ и боевых действий, военнослужащие и другие гости.

«В ходе собрания работала тематическая выставка военной формы. На ней представили китель маршала Советского Союза Дмитрия Язова и адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова, огнестрельное оружие и многое другое. Закончилось мероприятие тематическим концертом», – говорится в сообщении.

В преддверии 23 февраля Файзулин также провел открытые уроки мужества в колледже имени Александра Никулина и Подольском строительном техникуме. Вместе с ним своими воспоминаниями делились и другие ветераны боевых действий в Афганистане.