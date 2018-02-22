РИАМО - 22 фев. В Рузском городском округе в Подмосковье проведут проверки доступности спортивных объектов для маломобильных групп граждан, мероприятия пройдут до 20 июня, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В Рузском городском округе пройдет мониторинг доступности спортивных объектов и сооружений для маломобильных групп граждан. Данный мониторинг будет проведен в срок до 20 июня», - отмечается в сообщении.

Как отметил глава Рузского городского округа Максим Тарханов на заседании окружной общественной палаты, в городском округе проводится планомерная работа в данном направлении.

«Администрацией регулярно проводятся рейды, чтобы устранить недостатки уже имеющейся доступной среды и сделать городское пространство удобным для каждого человека с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнул Тарханов.