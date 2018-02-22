РИАМО - 22 фев. Загруженность дорог в Москве вечером в четверг достигла девяти баллов из десяти возможных, больше всего затруднений наблюдается на МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на внутренней стороне МКАД образовалась пробка длиной более 25 километров примерно от Хабаровской улицы до Загорьевской улицы. На внешней стороне МКАД также наблюдается одна из самых длинных пробок – около 27 километров.

На Садовом кольце скорость на некоторых участках внешней стороны упала до 3 километров в час. На Третьем транспортном кольце также наблюдаются осложнения в движении.

В центре города традиционно загружены Пречистенская, Москворецкая, Кремлевская и Серебряническая набережные. Движение почти полностью встало на улице Сергия Радонежского, Знаменка и Большая Лубянка, а также на Никитском бульваре.

На внешней стороне Бульварного кольца от Мясницкой улицы до Пречистенской набережной зафиксировали пробку длиной около 5 километров.