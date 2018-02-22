РИАМО - 22 фев. В контактном зоопарке «Зверюшки – не игрушки» в торговом центре «Твин Плаза» на юго-западе Москвы соболь укусил трехлетнего ребенка, в ходе расследования инцидента в зоопарке выявили факты несоблюдения законодательства, в том числе мероприятий по профилактике бешенства, после чего зоопарк закрыли, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административном округе поступило сообщение об укусе соболем трехлетнего ребенка в контактном зоопарке «Зверюшки – не игрушки» в торговом центре «Твин Плаза» по адресу: Ясеневский проспект, дом 2а, строение 1. По данному сообщению было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которой выявлен ряд нарушений.

«Принимая во внимание, что указанные обстоятельства создают угрозу жизни и здоровью людей, в отношении юридического лица ООО «ЗООСТАРС» применен временный запрет деятельности, и вход в контактный зоопарк «Зверушки - не игрушки» в торговом центре «Твин Плаза» 16 февраля 2018 года был опечатан. Материалы административного дела направлены для рассмотрения в Черемушкинский районный суд города Москвы», - отмечается в сообщении.

В ходе расследования были выявлены нарушения требований санитарного законодательства, связанные с размещением объекта в торговом центре, санитарным содержанием помещений, невыполнением противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения заболеваний, общих для человека и животных – бешенства.

Кроме того, руководство зоопарка не представило документы о проведенных мероприятиях по факту укуса ребенка диким животным для исключения заражения бешенством.