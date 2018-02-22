РИАМО - 22 фев. Гости «Робостанции» в павильоне ВДНХ №2 смогут отработать навыки рукопашного боя с механическим тренажером, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

«Вступить в бой с роботом-гладиатором москвичи смогут в праздничные выходные, с 23 по 25 февраля, на ВДНХ. На «Робостанции» в павильоне №2 установят специальный ринг, где посетители выставки получат возможность отработать защитные и атакующие приемы рукопашного боя с механическим тренажером», - говорится в сообщении.

Проверить силу удара и скорость реакции смогут не только представители сильной половины человечества — выйти на поединок с машиной сможет любой желающий старше 12 лет.

«Робот-гладиатор — новый экспонат нашей выставки. Бой с ним безопасен как для детей, так и для взрослых. Участнику спарринга при выходе на ринг выдадут защитную экипировку — шлем и жилет. Все части робота-гладиатора мягкие. Они обтянуты поролоном и искусственной кожей, поэтому машина не причинит вреда сопернику и сломать что-то практически невозможно», - отметил сотрудник «Робостанции».

Кроме того, он подчеркнул, что в праздничные дни тренажер будет работать на минимальных скоростях и с минимальной силой удара. Контролировать бой будет сотрудник выставки — в любой момент робота можно остановить.

Каждый поединок будет длиться одну минуту. Задача участника — устоять на ногах, увернуться от всех ударов робота и атаковать в ответ. Программное обеспечение робота позволяет вести статистику боя: отслеживать место, силу, скорость ответных ударов и их количество. Победитель будет определен в конце поединка в зависимости от результатов.

«Робот-гладиатор высотой 170 сантиметров оснащен пятью специальными манипуляторами, которые имитируют руки и ноги спарринг-партнера. Они двигаются или вращаются в зависимости от алгоритма, который задается программой. Управляет роботом оператор при помощи сенсорного дисплея», - уточняется на сайте.

Программа робота дает возможность отрабатывать основные удары и комбинации рукопашного боя. Так, во время подсечки вращается манипулятор в нижней части тренажера. Прямые удары робот наносит при помощи двух манипуляторов, которые выдвигаются из центральной части. Верхний боковой удар осуществляется при помощи вращающегося вокруг своей оси манипулятора, который также расположен в верхней части тренажера. Кроме того, робот способен вести видеозапись и оценивать результат тренировки.

Робот-гладиатор высотой 170 сантиметров оснащен пятью специальными манипуляторами, которые имитируют руки и ноги спарринг-партнера. Они двигаются или вращаются в зависимости от алгоритма, который задается программой. Управляет роботом оператор при помощи сенсорного дисплея.