РИАМО - 22 фев. В связи с проведением работ на инженерных сетях в Центральном административном округе Москвы на нескольких улицах ввели ограничения движения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По 10 марта круглосуточно ограничено движение в Малом Палашевском переулке на участке от Сытинского переулка до дома 19а на Тверской улице. Ограничения будут также действовать с 26 марта по 15 апреля.

Кроме того, по 10 марта круглосуточно ограничено движение в Лубянском проезде на участке от улицы Маросейки до Лучникова переулка. Ограничения будут также действовать с 21 марта по 8 апреля. Круглосуточно ограничат движение в Лучникове переулке с 9 по 30 апреля на участке от Лубянского проезда до дома 7/4, строения 1.

По 25 февраля круглосуточно ограничено движение в Армянском переулке в районе пересечения с Малым Златоустинским переулком.

Кроме того, по 10 марта движение круглосуточно ограничили в Малом Златоустинском переулке на участке от Армянского переулка до дома 3, строения 3. Ограничения будут также действовать с 21 марта по 28 апреля.

В Большом Златоустинском переулке 29 и 30 апреля круглосуточно ограничат движение в районе пересечения с Малым Златоустинским переулком.