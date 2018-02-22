РИАМО - 22 фев. Посетители музея «Московский транспорт» смогут увидеть грузовики ГАЗ-АА и ЗИС-5, которые использовались во время Великой Отечественной войны, а также вездеход советских военачальников ГАЗ-67, техника будет представлена на новой выставке с 23 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В музее «Московский транспорт» покажут советскую и зарубежную военную технику середины ХХ века. Выставка «Солдаты-автомобили», приуроченная ко Дню защитника Отечества, пройдет с 23 до 28 февраля», - говорится в сообщении.

Среди экспонатов выставки – грузовики ГАЗ-АА, доставлявший во время Великой Отечественной войны оружие и боеприпасы бойцам Красной армии, и ЗИС-5, служивший транспортным шасси для реактивных минометов «Катюша». Кроме того, в музее покажут командирский вездеход ГАЗ-67, на котором передвигались советские военачальники, контрразведчики и штабные офицеры. Гости выставки смогут сфотографироваться в этом автомобиле.

«В честь Дня защитника Отечества музей «Московский транспорт» представит уникальную экспозицию, посвященную военной технике вооруженных сил России и зарубежных стран. У всех машин своя история», - рассказал директор по коммерческой деятельности «Мосгортранса» Евгений Жигунов.

Посетители увидят советские автомобили ЗИС-150, ГАЗ-63, ГАЗ-69, ЗИЛ-151 и ЗИЛ-157, а также американские авто Studebaker US6, Willys MB, Chevrolet G7107 и Dodge WC-51, поставленные Советскому Союзу по госпрограмме ленд-лиза, по которой США направляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, а также стратегическое сырье. Прочитать про историю машин можно будет на информационных табличках. Билет на выставку можно купить в кассе музея.

Музей «Московский транспорт» работает на базе «Мосгортранса». Его коллекция насчитывает 300 экспонатов. Это старинные автомобили, городской пассажирский транспорт и спецтехника.

Музей расположен по адресу: улица Рогожский Вал, дом 9/2 (станции метро «Площадь Ильича» и «Римская»). Посмотреть экспозицию можно со вторника по воскресенье, с 10:00 до 21:00. Цена билета для взрослых составляет 400 рублей, для детей – 200 рублей.