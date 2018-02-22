РИАМО - 22 фев. Открытый зимний чемпионат по теннису Winter Moscow Open 2018 пройдет в центре «Мультиспорт» на территории олимпийского комплекса «Лужники» с 24 февраля по 4 марта, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

«В турнире примут участие более 120 спортсменов из 19 стран: России, Белоруссии, Великобритании, Греции, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Польши, Сербии, США, Узбекистана, Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии и с Украины», - говорится в сообщении.

Москву на соревнованиях представят Анастасия Фролова, Ольга Дорошина, Натела Дзаламидзе, Евгений Карловский и Денис Клок.

Начало соревнований ежедневно в 10:00. 3 марта в 14:00 стартует финал парного турнира. 4 марта в 11:00 и 12:30 начнутся финалы среди мужчин и женщин соответственно. Церемонии награждения победителей состоятся 3 и 4 марта.