РИАМО - 22 фев. Государственный исторический музей (ГИМ) планирует работать без выходных в дни проведения чемпионата мира по футболу, также скидку 30 процентов на вход в музей получат обладатели паспорта болельщика, для них организуют обзорные экскурсии на семи языках мира, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«ГИМ меняет режим работы на время проведения чемпионата мира по футболу. Целый месяц, с 14 июня по 15 июля, музейный комплекс будет работать без выходных. Главное здание музея, а также Музей Отечественной войны 1812 года будут открыты с 10:00 до 21:00, а Покровский собор – с 10:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, обладатели паспорта болельщика чемпионата мира по футболу смогут купить билет в музей со скидкой, для них организуют также бесплатные обзорные экскурсии продолжительностью до получаса по экспозиции Исторического музея, по Красной площади и территории Покровского собора.

«Посетить Исторический музей и его филиалы с 30-процентной скидкой смогут владельцы паспорта болельщика с 14 июня по 15 июля включительно. Получить скидку на билет можно будет в кассах музея», - рассказал сотрудник пресс-службы музея.

К проведению бесплатных экскурсий привлекут волонтеров. Это более 100 студентов исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Института стран Азии и Африки (ИСАА), владеющих иностранными языками. Волонтеры представят обзор шедевров музея на русском, английском, французском, немецком, испанском, эстонском и китайском языках. В обзорную программу главного здания войдет посещение выставки «Золото. Металл богов», залов с шедеврами эпох Древней Руси, Московского царства, Российской империи XVIII–XIX веков.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».