РИАМО - 22 фев. Бесплатным городским беспроводным интернетом в течение масленичной недели воспользовались более 60 тысяч москвичей и гостей столицы, в среднем каждый пользователь провел в Сети около 20 минут, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

«Более 60 тысяч человек воспользовались бесплатной городской сетью Wi-Fi во время масленичных гуляний в центре города. Москвичи и гости столицы заходили в интернет, чтобы общаться с друзьями и близкими через мессенджеры, загружать фотографии в социальные сети, скачивать музыку и пользоваться электронными картами. Чаще всего к точкам доступа подключались на Манежной площади, Тверской и Мясницкой улицах», - говорится в сообщении.

Десять улиц, на которых чаще всего подключались к интернету в дни празднования Масленицы: Манежная площадь; Тверская улица; Мясницкая улица; Никольская улица; Театральный проезд; улица Волхонка; улица Арбат; улица Малая Дмитровка; улица Рождественка; улица Кузнецкий Мост.

«С 9 по 18 февраля горожане скачали в общей сложности около 5,5 терабайта данных с различных сайтов и приложений. Пик загрузок выпал на пятницу, 16 февраля. В этот день точки доступа к бесплатному Wi-Fi передали свыше 719 гигабайт трафика на телефоны и планшеты пользователей», - отметил сотрудник пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

Он добавил, что в среднем каждый пользователь провел в сети около 20 минут. Горожане много гуляли по Москве, поэтому подключались к разным точкам доступа к беспроводному интернету свыше 840 тысяч раз. Чаще всего пользователи посещали различные сервисы и поисковики от Google, Apple, Yandex и mail.ru. Лидером среди социальных сетей стал Facebook, а самым популярным мессенджером — WhatsApp. Замыкает десятку самых используемых сервисов приложение Instagram.

«Подключиться к сети Moscow_WiFi_Free можно более чем на 200 улицах. Бесплатный Wi-Fi раздают свыше 2,5 тысячи точек доступа. Также городской интернет действует в 24 парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров. Переключение между хот-спотами не требует повторной авторизации», - заключается на сайте.