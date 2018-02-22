РИАМО - 22 фев. Жителей Москвы и Подмосковья в четверг ожидает понижении температуры до минус 25 градусов, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в ближайшие 1-3 часа с сохранением утром 22 февраля местами по Московской области и городу Москве ожидается морозная погода с температурой воздуха минус 20 – минус 15 градусов, местами до минус 25 градусов», - говорится в сообщении.

В условиях непогоды возможны аварии на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города.

Жителям рекомендуют воздержаться от продолжительного пребывания на улице, надевать теплую одежду и обувь. Водителям советуют отказаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге.

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