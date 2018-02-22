РИАМО - 22 фев. Продавать крепкое спиртное, слабоалкогольную продукцию и напитки в стеклянной таре запретят в местах проведения массовых мероприятий 23 февраля, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

«23 февраля в Москве ограничат продажу алкоголя. Продавать спиртное запретят в местах проведения массовых мероприятий. Ограничения введут для продажи крепкого алкоголя и слабоалкогольной продукции, а также прохладительных напитков в стеклянной таре», - говорится в сообщении.

Как пояснил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников, данная мера является традиционной в дни государственных и городских праздников. Она необходима для профилактики травм и различного рода правонарушений в местах массового скопления людей.

Пятница, 23 февраля, будет выходным днем. В столице подготовлена обширная развлекательная программа для празднования Дня защитника Отечества. Более 500 мероприятий пройдут в парках, библиотеках и культурных центрах города.

Вечером все желающие смогут посмотреть салют. Его запустят с 16 городских площадок, главными из которых станут Поклонная гора и Лужнецкая набережная. Пиротехническое шоу начнется в 21:00. За 10 минут 72 салютные установки сделают 10 тысяч выстрелов. Диаметр купола каждого из салютов составит 300 метров. В вечернем небе горожане смогут увидеть вспышки красных, белых и зеленых искр.

День защитника Отечества – относительно молодой праздник. Его решили отмечать в честь того, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечалось в СССР как День Советской армии и Военно-морского флота. После распада СССР праздник был переименован в День защитника Отечества.