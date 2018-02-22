РИАМО – 22 фев. Армейским командирам Вооруженных сил РФ, которые были допущены к документам «особой важности», выдали отечественные защищенные мобильные телефоны М-663С «Атлас» стоимостью 115 тысяч рублей, пишет в четверг газета «Известия».

«Аппараты позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ. По мнению экспертов, эти устройства полностью оправдывают свою высокую стоимость – оперативная засекреченная связь позволит эффективнее управлять войсками», - говорится в сообщении.

Аппараты изготовлены ФГУП «Научно-технический центр «Атлас». Аппаратная часть и операционная система этих устройств – полностью российские. М-633С – развитие коммерческой модели GSM-телефона SMP-АТЛАС/2. В военном исполнении они стали более защищенными от физического воздействия. Изделие выполнено в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. После получасового погружения в воду на метровую глубину он продолжит принимать звонки.

Телефоны оснащены аппаратной криптографической защитой речевой информации – в них имеется специальный блок, шифрующий сигнал. Устройство работает в обычных сетях GSM с SIM-картами «Мегафона», поскольку только у этого оператора есть лицензия НТЦ «Атлас» на шифрованную связь. Защищен только речевой канал, но не SMS и другие виды передачи данных. В случае дистанционной активации режима пропажи через сотовую сеть аппарат обеспечивает экстренное стирание ключей шифрования.

Новая модель телефона выпускается ограниченной партией – около ста штук в год, поэтому каждый экземпляр собирается вручную. Исполнения заказа на каждый аппарат приходится ждать около четырех месяцев. Самая дорогостоящая часть – модуль шифрования и специальное программное обеспечение.

Лимит средств на переговоры по таким телефонам – 24 миллиона рублей в год – пропорционально распределен между пользователями в четырех военных округах. Командиры могут пользоваться защищенной связью не только в пункте постоянной дислокации, но и на учениях, во время полевых выходов или в командировках. Также они получат возможность организовать закрытый канал связи, находясь за границей.