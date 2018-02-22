РИАМО - 22 фев. Пожар произошел в квартире жилого дома на Днепропетровской улице в Москве, в результате возгорания пострадал один человек, еще трое спасены, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В четверг в 6:56 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу: улица Днепропетровская, дом 19, корпус 2. По прибытии пожарных на третьем этаже жилого дома происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир на общей площади около 20 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 7:23 пожар был ликвидирован. К сожалению, в результате пожара пострадал человек», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе тушения пожара из соседних квартир было спасено три человека, еще десять человек в целях безопасности были выведены на период проведения работ.